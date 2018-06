Cuore d’oro Mancini: soccorre un’anziana vittima di un incidente

Roberto Mancini si è reso protagonista di un bel gesto in quel di Senigallia, dove si trova in vacanza con degli amici

Il Mondiale l’Italia se lo sta guardando dal divano, complici i disastrosi playoff contro la Svezia. Ma c’è un elemento della nazionale, il neo commissario tecnico Roberto Mancini, che sui giornali ci è finito comunque. Per un episodio che esula dal calcio. Il tutto è accaduto a Senigallia, meta scelta dall’allenatore jesino per trascorrere qualche giorno di vacanza in amicizia. Mancini ed i suoi amici camminavano per strada quando un’anziana signora di 94 anni, mentre era in bici, è stata investita da un auto.

Mancini, insieme agli amici che si trovavano in quel momento con lui, si è subito apprestato a prestare le cure del caso alla signora, soccorrendola e chiamando subito il 118 per il trasporto all’ospedale. La donna ha riportato più di una frattura ma non è in pericolo di vita. Il figlio della stessa, poche ore dopo, ha commentato l’accaduto sui social network, benedicendo il mancato accesso della nazionale italiana ai Mondiali in Russia: «Fortuna che l’Italia non partecipa ai Mondiali altrimenti non sarebbe stato lì. Quindi un ringraziamento anche a chi si è fermato per dare aiuto».