Mondiali 2018, le partite di oggi in tv: il calendario. Tutto su Francia-Australia, Argentina-Islanda, Perù-Danimarca e Croazia-Nigeria

Il Mondiale di calcio 2018 oggi in TV: le partite di oggi e il calendario. Calcio News 24 vi offre una panoramica completa di tutte le gare che si giocheranno in giornata. Per farvi vivere i mondiali con il più alto grado di passione possibile, pur non essendoci l’Italia. Anche perché già nelle prime due giornate, la rassegna iridata in Russia, ha offerto uno spettacolo unico. E oggi è di nuovo il momento di scendere in campo: si giocano Francia-Australia, Argentina-Islanda, Perù-Danimarca e Croazia-Nigeria. Si apre alle 12, si chiude alle 21. E sarà spettacolo, come nelle prime gare della manifestazione, che hanno elevato la Russia come possibile sorpresa e hanno consacrato ancora una volta un Cristiano Ronaldo in stato di grazia.

Mondiali 2018, le partite di oggi in tv: Francia-Australia

Francia-Australia potrà essere seguita a partire dalle 12 su Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre). Ma non solo, perché la sfida potrà essere seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset ed in radio sulle frequenze di Radio 1. Anche Calcio News 24 offrirà la diretta testuale, con approfondimenti durante e dopo la partita inaugurale della giornata.

Mondiali 2018, le partite di oggi in tv: Argentina-Islanda

Argentina-Islanda potrà essere seguita in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Italia 1 e Mediaset Extra, con l’esilarante commento della Gialappa’s Band. La gara potrà poi essere vista in streaming gratis su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Non mancherà anche la cronaca in diretta radio su Rai Radio 1. Ricordiamo inoltre che Argentina-Islanda sarà disponibile in diretta testuale su Calcio News 24. Con approfondimenti durante e dopo la partita.

Mondiali 2018, le partite di oggi in tv: Perù-Danimarca

Perù-Danimarca sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Italia 1: il match potrà anche essere seguito in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Su Calcio News 24 troverete approfondimenti durante e dopo la partita.

Mondiali 2018, le partite di oggi in tv: Croazia-Nigeria

Croazia-Nigeria sarà trasmessa in diretta su Italia 1 alle ore 21. Telecronaca affidata a Fabrizio Ferrero con commento tecnico di Massimo Paganin. Chi vorrà approfittarne per vivere la partita con un po’ di ironia potrà scegliere il commento della Gialappa’s Band, su Mediaset Extra (canale 34 del Digitale Terrestre).