Curva Nord Lazio, PROTESTA da parte dei tifosi biancocelesti. Ecco perché

Curva Nord Lazio, tifosi in SILENZIO ad inizio partita: il MOTIVO della protesta. Dopo i primi 10 minuti torneranno a farsi sentire

È da poco cominciata la partita di Europa League tra Lazio e Nizza ed i tifosi biancocelesti hanno deciso di rimanere in silenzio e di non occupare le prime dieci file della Curva Nord per i primi dieci minuti.

Il motivo è da riscontrarsi nel trattamento subito dai supporters biancocelesti ad Amburgo, durante la trasferta contro la Dinamo Kiev. Molti tifosi, infatti, sono stati trattenuti dalla polizia locale e rilasciati soltanto il giorno seguente.