D’Aversa: «Dopo l’Inter c’era rabbia per non aver conquistato 3 punti»

Roberto D’Aversa torna sul pareggio contro l’Inter a San Siro. Le parole del tecnico del Parma sul risultato

Alla vigilia della sfida con l’Hellas Verona, D’Aversa parla in conferenza stampa. Per il tecnico del Parma anche un commento sul pari contro l’Inter a San Siro.

INTER – «La partita di San Siro va accantonata, domani dobbiamo fare risultato contro una diretta concorrente. Mi aspetto di affrontare la partita nel migliore dei modi, domani è più difficile di San Siro».

POST INTER – «La qualità di questa squadra sta nel rimanere con i piedi per terra, sia nel bene che nel male. Dopo la partita c’era rabbia per non aver portato a casa i tre punti, ma c’era anche soddisfazione per la prestazione. L’errore più grande che possiamo fare è pensare alla partita di San Siro, loro hanno messo in difficoltà tutte le avversarie affrontate. Le buone prestazioni non ci servono ad esaltarci, ma a mettere in difficoltà gli avversari».