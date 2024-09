D’Aversa Empoli: «Abbiamo avuto delle DIFFICOLTÁ, ma abbiamo risposto bene, ma dobbiamo stare ATTENTI ad una cosa»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, dopo il pareggio ottenuto dai toscani contro la Juventus in casa

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Empoli contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «Sono stati bravi, non era semplice per le rotazioni che portavano. Qualche difficoltà ce l’hanno creata, sono bravi a portarti fuori. I ragazzi sono stati bravi, chi è entrato ha fatto bene e non era semplice con i ritmi che c’erano. Dall’altro poi si vede bene, meglio anche che dalla panchina».

ANDARE AVANTI COSI’ – «Non possiamo farci impressionare o cambiare l’atteggiamento per il risultato. Ragioniamo su cosa abbiamo fatto per ottenere questi risultati. Stiamo facendo bene, le prossime sono contro Cagliari e Fiorentina e non possiamo abbassare la guardia. Ci sono mille insidie, in campo si va con la determinazione per fare il meglio possibile. Alla fine vedremo cosa sarà questo meglio».

GOGLICHIDZE – «Lo abbiamo scoperto con il passare del tempo. I primi giorni faceva fatica ad allenarsi, ora fatica a capire l’italiano ma la cosa più importante è che capisca la lingua del gioco del calcio. Due partite da grande giocatore, con i giovani ci si deve andare con i piedi per terra, devono avere la possibilità di sbagliare. Ma qui i giovani crescono nella giusta maniera».

TORNARE IN PANCHINA – «Urlare è più comodo, nient’altro però».