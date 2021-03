Da Lukaku a Vlahovic: tutti i gol “italiani” in nazionale

Da Lukaku a Vlahovic: tanti i calciatori della Serie A ad aver lasciato il segno all’esordio nelle qualificazioni per il Mondiale in Qatar

Sono tanti i calciatori della Serie A che hanno lasciato il segno all’esordio nelle qualificazioni per il Mondiale in Qatar. Ad aprire le danze è stato Hakan Calhanoglu: gol e assist per il turco nel match vinto per 4-2 contro l’Olanda. Bene anche il Belgio, che ha ottenuto tre punti importanti grazie al 3-1 rifilato al Galles: a chiudere i conti il rigore di Romelu Lukaku.

La fiera degli “italiani” è proseguita con Dusan Vlahovic, che ha realizzato la rete del momentaneo 1-1 contro l’Irlanda. La sfida è terminata 3-2 per la Serbia. Ha fatto rumore, infine, il 6-2 della Repubblica Ceca ai danni dell’Estonia. Un gol ciascuno per Antonin Barak e Jakub Jankto.