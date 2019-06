Da oggi Cairo può affidare ufficialmente il Toro a Bava

La sconfitta della Primavera di ieri sera con ha chiuso la stagione del settore giovanile del Toro, ora Bava potrà pensare alla prima squadra

I tempi supplementari hanno spento il sogno tricolore della Primavera del Toro, e concluso la stagione del settore giovanile granata diretto da Massimo Bava. Ora il dirigente granata è atteso da una promozione, con il presidente Cairo pronto ad affidargli le chiavi della prima squadra. Sarà infatti Bava a prendere il posto di Gianluca Petrachi come direttore sportivo. La fine degli impegni del settore giovanile potrebbero agevolare la sua nomina a ds, ma a complicare le cose c’è il contenzioso tra la società e Petrachi, ancora lungi dal risolversi.

La scelta di Cairo di optare per una soluzione interna permette però di superare agevolmente questo impasse. Bava infatti al di là della nomina ufficiale opera già da tempo come ds, e sta costruendo il Toro del futuro. Il presidente Cairo gli ha affiancato Emiliano Moretti, che appese le scarpe al chiodo metterà la sua esperienza al servizio della società per scovare talenti.

In attesa del termine dei campionati delle squadre minori, Bava ha già concluso al fianco del presidente Cairo le prime operazioni da direttore sportivo. Sono infatti arrivati i riscatti di Aina, Ansaldi, Djidj e Zaza, che hanno consolidato il patrimonio societario, fatto interamente di giocatori di proprietà. Ora verrà il difficile, con gli acquisti per migliorare la rosa a disposizione di Mazzarri. Innanzitutto una seconda punta in grado di dare fantasia alla manovra, e certamente un esterno di piede mancino. Poi ci saranno da respingere gli assalti ai gioielli granata già blindati dal presidente Cairo, e decidere il futuro di diversi giovani cresciuti sotto le sue cure.