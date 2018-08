Ultima settimana di mercato in Inghilterra, sul portoghese in tre: Leicester, West Ham ed Everton. Wolves defilato.

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato in Premier League. Ultime corse da parte dei club per completare le rose entro il 9 agosto, giorno di chiusura dei trasferimenti Oltremanica, poi inizierà il campionato inglese, uno tra i più affascinanti del mondo.Giorni contati, dunque, anche per Joao Mario che sogna il ritorno in Inghilterra dopo l’esperienza dello scorso anno al West Ham.

Secondo quanto riporta il Mirror nella sua versione online, il portoghese torna prepotentemente nel mirino dell’Everton per soddisfare i desideri del tecnico Marco Silva. Dopo gli acquisti di Richarlison e Digne, ha chiesto un centrocampista centrale. Il profilo del portoghese è sia il più indicato che, in teoria, il più abbordabile in quanto in uscita dall’Inter. Nerazzurri sembra siano disposti anche a cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto.

Oltre alle voci che vedono Joao Mario in orbita Lazio, in aggiunta a Leicester e West Ham, dunque, si aggiunge prepotentemente l’Everton che nelle prossime ore potrebbe formalizzare un’offerta al club di Corso Vittorio Emanuele II. Anche il giocatore stesso, forse, potrebbe accettare, ammorbidendo la sua posizione ed approdare nuovamente in Premier League, ricordando le sue dichiarazioni di qualche settimana fa che lasciavano intendere tutto tranne che una permanenza in Italia.