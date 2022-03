D’Ambrosio: «Il nostro problemi sono i 7 punti in 7 partite»

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset il giorno dopo la partita con la Fiorentina

«Il problema dell’Inter sono i sette punti in sette partite. Avessimo fatto qualche punto in più si ragionava in maniera più serena. Ci manca appunto la serenità e la spensieratezza di un tempo che ci permetteva di fare un grande calcio».