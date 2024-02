Dani Alves, la difesa chiede l’annullamento del processo

Inizia oggi il processo a Dani Alves per stupro e la difesa dell’ex difensore chiede l’annullamento: i motivi

Inizia oggi a Barcellona il processo contro Dani Alves. Il difensore ex di Barça e Juve, deve affrontare l’accusa di stupro, per i fatti del 31 dicembre 2022 nella discoteca Sutton di Barcellona.

La difesa dell’ex calciatore ha chiesto l’annullamento del processo, inficiato a loro dire dal processo mediatico parallelo che ha visto coinvolto il loro cliente. L’avvocata della difesa, Ines Guardiola, ha consegnato al tribunale un dossier di 450 notizie sulla causa, che secondo la difesa ha comportato uno stillicidio costante di informazioni per presentare il loro cliente come aggressore sessuale, destinato alla condanna pubblica. La difesa va ancora oltre, accusando la corte spagnola di non aver avuto un giudice imparziale di fronte a causa della pressione dei media.