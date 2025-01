Dani Olmo al Bayern Monaco? Eberl frena: «Situazione intricata, ecco la verità»

Le parole di Max Eberl, ds del Bayern Monaco, sul possibile interesse dei bavaresi sulla vicenda di Dani Olmo con il Barcellona

Mentre in Spagna continua lo scontro tra Barcellona e Liga e Federazione per Dani Olmo, altri grandi club monitorano la situazione per il centrocampista spagnolo, al momento non tesserato dai catalani e in teoria libero di trovarsi un’altra squadra. Tra questi ci sarebbe anche il Bayern Monaco, anche se in una intervista alla Bild, il ds dei bavaresi Max Eberl non si sbilancia. Di seguito le sue parole.

«Dovrò leggere le normative spagnole per capire cosa significhi tutto questo, registrato, non registrato. Non ne so abbastanza. Ma non è qualcosa su cui stiamo realmente lavorando. Se mi piace come calciatore? Se dicessi di no ora, sarei davvero pessimo nel mio lavoro».