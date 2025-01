Dani Olmo Barcellona, il Consiglio Superiore Sportivo dà ragione al Barcellona: in campo questa sera in Supercoppa

Dani Olmo Barcellona, il centrocampista potrà scendere in campo questa sera in Supercoppa: c’è l’ok del Consiglio Superiore dello Sport

Importante novità per quanto riguarda il caso di Dani Olmo e Pau Victor con il Barcellona, tolti dalla rosa da Liga e Federcalcio per il mancato rispetto del fair play finanziario. Il Consiglio superiore dello Sport ha infatti approvato la misura precauzionale urgente richiesta dai blaugrana e per questo motivo, nonostante la vicenda sia lungi dall’essere arrivata ad una fine, per questa sera i due potranno scendere in campo in Supercoppa contro l’Athletic Bilbao.

«Questo mercoledì, il Consiglio Superiore dello Sport (CSD) ha approvato la misura precauzionale urgente richiesta dal FC Barcelona e dai giocatori Dani Olmo e Pau Víctor.

Tale provvedimento, che ha carattere provvisorio fino alla definitiva risoluzione del ricorso presentato dalla Società e dai suddetti calciatori, sospende l’Accordo della Commissione di Sorveglianza dell’Accordo di Coordinamento RFEF-LaLiga, del 4 gennaio 2025, e l’annullamento delle manifestazioni sportive. licenze dei suddetti giocatori. Allo stesso modo, mantiene la validità di tali licenze fino a quando il presente ricorso non sarà definitivamente risolto.

Per valutare questa misura cautelare urgente, il CSD ha analizzato il ricorso di 52 pagine e gli oltre 60 documenti che lo accompagnano. Nella loro argomentazione, FC Barcelona, ​​​​Dani Olmo e Pau Víctor sottolineano che al Comitato di Monitoraggio sono attribuite esclusivamente le funzioni di interpretare l’applicazione delle clausole dell’Accordo di coordinamento RFEF-LaLiga, monitorare il rispetto dell’accordo e promuovere qualsiasi altra attività che tendono a rendere la Convenzione più efficace.

Si interrogano, quindi, se la Commissione di Sorveglianza abbia il potere di concedere o meno il visto preventivo o la licenza definitiva dei calciatori professionisti, apprezzando indicazioni di nullità di pieno diritto nell’Accordo della Commissione di Sorveglianza dell’Accordo di Coordinamento RFEF-LaLiga.

Ferme restando le censure richieste per la definizione del merito della questione, il CSD ha rilevato l’eventuale concorso di una causa di nullità d’effetto e l’esistenza di danni immediati e difficilmente riparabili, che pregiudicherebbero i diritti riconosciuti nell’attuale Legge sullo Sport ai calciatori Dani Olmo e Pau Víctor e alla loro sicurezza giuridica.

In questo senso, il CSD ha valutato che, secondo l’articolo 27 della Legge sullo sport, gli atleti professionisti hanno diritto “ad una carriera sportiva conforme alle loro potenzialità” e con tutte le garanzie e certezze.

In questo momento, l’FC Barcelona e i suoi giocatori sono immersi nella Supercoppa spagnola, il primo titolo ufficiale della stagione, con visibilità e impatto globali e al quale partecipano solo le squadre che hanno ottenuto le migliori prestazioni nelle competizioni nazionali durante il corso.

Il CSD ritiene che la mancata adozione di tale misura precauzionale causerebbe un grave danno economico e sportivo alla società e, soprattutto, ai calciatori. Ciò potrebbe anche danneggiare gli interessi della squadra spagnola, così come del resto delle competizioni nazionali, inclusa LaLiga.

Il CSD sottolinea, infine, che la presente pronuncia non pregiudica le questioni di merito sollevate nel ricorso».