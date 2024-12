Dani Olmo costretto a lasciare La Liga? Il suo agente è a Manchester

Dani Olmo potrebbe lasciare a breve la Spagna e il Barcellona: il 31 dicembre scade la deroga dei blaugrana per il tesseramento

Dani Olmo, arrivato da fresco campione d’Europa con la Spagna a Barcellona, potrebbe lasciare La Liga già a questo gennaio il tutto per una questione burocratica. Il problema, come spiegato da Eurosport, deriva dal fatto che, per poter tesserare un giocatore in Liga, ogni club deve garantire il pagamento dei suoi emolumenti ma anche quello delle tranche di acquisto ai club di provenienza dei giocatori ingaggiati. I blaugrana avevano ottenuto una deroga fino al 31 dicembre 2024, ma oggi il tribunale commerciale della città catalana ha negato la deroga per la seconda parte della stagione.

Il calciatore, come riportato da El Desmarque il calciatore sarebbe fiducioso che il club saprà trovare una soluzione. Dall’Inghilterra però il Sun riporta che l’agente del calciatore in questi giorni sia a Manchester per, in caso di fumata grigia in spagna, trovargli una sistemazione tra United e City.