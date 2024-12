Danilo Juventus, il capitano è definitivamente sul mercato. Arriva - Calcio News 24

Danilo Juventus, il capitano è sul mercato! La decisione del club già comunicata al calciatore. Le ultimissime novità

La Juventus ha appena comunicato al suo capitano Danilo che sarà disponibile sul mercato per gennaio. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe deciso di mettere in vendita il brasiliano.

L’indiscrezione è confermata anche da Matteo Moretto di Relevo: la Juventus ha già comunicato a Danilo che è sul mercato. Il club ha fatto sapere in via ufficiale la sua decisione al difensore brasiliano. L’attuale capitano della Juve ha disputato oltre 200 partite ufficiali in bianconero.