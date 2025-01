Danilo Napoli, si avvicina il difensore bianconero. L’agente lavora alla risoluzione contrattuale con la Juve

Danilo Napoli, si lavora alla risoluzione contrattuale tra la Juve e l’entourage del difensore: tutti i dettagli sul brasiliano

Arrivano aggiornamenti importantissimi per quanto riguarda il futuro di Danilo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ormai ex capitano della Juve, obiettivo del calciomercato Napoli, si sta avvicinando sempre di più: sarebbero infatti iniziati i primi dialoghi tra l’entourage del difensore e il club bianconero per la risoluzione del contratto. Ecco cosa ha detto Luca Marchetti sulla situazione in casa Juve.

PAROLE – «Sono iniziate le prime interlocuzioni tra l’entourage di Danilo e la Juve per la risoluzione del contratto che potrebbe essere formalizzata a breve. Il giocatore poi sarebbe pronto a firmare col Napoli».