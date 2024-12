Darmian: «Inter, per raggiungere gli Ottavi devi fare questo. Sulla partita contro il Leverkusen»

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha voluto dire la sua dopo il KO rimediato in Champions League contro il Bayer Leverkusen

Intervenuto nel corso del postpartita di Bayer Leverkusen Inter ai microfoni di Sky Sport, Matteo Darmian ha commentato così la prima sconfitta stagionale rimediata dalla squadra di Simone Inzaghi in Champions League. Risultato finale di 1 a 0 per la rete al 90′ di Mukiele che ha regalato la vittoria ai tedeschi di Xabi Alonso. Il terzino nerazzurro si proietta ai prossimi impegni in campionato, su tutti la sfida alla Lazio di lunedì.

CHE INTER CI VORRÀ PER ARRIVARE ALLA QUOTA SALVEZZA PER GLI OTTAVI CON 4 PUNTI NELLE PROSSIME DUE PARTITE? – «Per arrivare agli ottavi ci vorrà la solita Inter, migliore Inter. Sappiamo che ci saranno tante partite, ma ci prepareremo nel migliore dei modi. Ora dobbiamo pensare al campionato e alle altre competizioni, alla Champions League penseremo da gennaio. Lunedì abbiamo una sfida molto importante per noi in campionato».