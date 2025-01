Darmian analizza: «Abbiamo preso due gol evitabili e un po’ sfortunati, ma questo è il calcio. Sugli episodi arbitrali...»

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha voluto commentare nel post gara dopo il pareggio rimediato a San Siro contro il Bologna

Nel post gara di Inter Bologna ai microfoni di Dazn, ha parlato Matteo Darmian commentando il pareggio nel recupero del 19° turno di Serie A contro il Bologna.

LA MIA SENSAZIONE SUL CONTATTO TRA THURAM E SKORUPSKI? – «No, non mi sembra il momento di commentare queste cose. Pairetto ha preso la sua decisione e dobbiamo accettarla, sono cose di campo. Meglio parlare della partita e non degli episodi arbitrali».

COSA CI LASCIA QUESTA PARTITA? – «Sicuramente c’è un po’ di amarezza perché, come succede sempre quando scendiamo in campo la volontà è quella di portare a casa i 3 punti. Lo volevamo fare anche stasera per continuare una striscia di risultati importanti. E’ arrivato un pareggio e adesso dobbiamo guardare avanti perché già domenica abbiamo un’altra partita».

COSA E’ MANCATO? – «Non lo so, sicuramente analizzeremo la partita e guarderemo dove avremmo potuto fare meglio e dove abbiamo fatto bene. Forse la prima mezz’ora. Sapevamo che loro erano molto aggressivi, abbiamo perso qualche palla di troppo. Dopo il gol abbiamo avuto una bella reazione e non ci siamo disuniti. Abbiamo preso due gol evitabili e un po’ sfortunati, ma questo è il calcio. Dobbiamo pensare alla prossima partita già da domani».

L’INTER NON RIESCE MAI A COMPLETARE UNA RIMONTA? – «Non lo so, in questo momento non so dare una spiegazione. Magari possiamo gestire meglio alcuni momenti della partita. Penso che all’interno di un campionato un pareggio come quello di stasera ci possa stare. Andiamo avanti come abbiamo sempre fatto, con la stessa voglia di lavorare se non di più».