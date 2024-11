Darmian pre Inter Arsenal: «Abbiamo grandi ambizioni. Dobbiamo fare attenzione su questo aspetto»

Inter Arsenal, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa dell’esterno nerazzurro Matteo Darmian in vista del match di Champions

In conferenza stampa, l’esterno dell’Inter Matteo Darmian ha rilasciato qualche dichiarazione sul match di Champions League contro l’Arsenal.

AMBIZIONI – «Le ambizioni sono sempre alte, quando giochi per un club così importante vuoi sempre raggiungere gli obiettivi massimi. Ogni giorno si può sempre migliorare, è quello che cerchiamo di fare. In campionato abbiamo lasciato qualche punto ma siamo lì e vogliamo continuare un percorso di crescita partito anni fa. Sappiamo che dobbiamo lavorare. Se saremo la favorita non lo so, lo dimostrerà il campo».

QUANTO MANCA PER ARRIVARE TRA LE PRIME NOVE? – «Essendo il primo anno di questo format è una novità per tutti. Noi non facciamo questi pensieri, quello su cui siamo concentrati è la partita di domani. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte che esprime un grande gioco, però anche noi non siamo da meno. Domani, nel nostro stadio lo vogliamo dimostrare».

ATTENZIONE MAGGIORE SULLE FASCE? – «Cercheremo di fare la nostra partita, tenendo conto delle caratteristiche dell’Arsenal. Sappiamo le qualità non solo di Saka ma di tutti i giocatori offensivi, dovremo lavorare bene difensivamente a livello di squadra e fare del nostro meglio per metterli in difficoltà quando avremo noi la palla».

PRESSIONE PER ESSERE I CAMPIONI D’ITALIA IN CARICA? – «Io penso di no, penso che la volontà e la voglia di difendere lo scudetto deve esserci una voglia feroce di poterlo difendere, bisogna avere una grande voglia di vincere. Conosco bene questo gruppo e per come lavora non ho nessun dubbio sulla voglia che abbiamo».

ATTENZIONE PARTICOLARE SU SAKA? – «Bisogna fare attenzione a tutti. Lui è un giocatore importante per loro, ha grandi qualità nell’uno contro uno, ma l’Arsenal non è un solo giocatore ma un collettivo di grande qualità. Dovremo fare un gran lavoro difensivo se vogliamo ottenere qualcosa di importante».

IN COSA DEVE MIGLIORARE LAUTARO PER AMBIRE A ZONE PIU’ ALTE DEL PALLONE D’ORO? – «Non so se sia giusto. Normale che essendo un grande giocatore ambisca sempre al massimo. E’ quello che vogliamo anche noi, di raggiungere il massimo. Noi cercheremo sempre di metterlo nelle condizioni migliori per esprimere tutto il suo potenziale. Non penso abbia bisogno di altre parole, è un gran giocatore e un grande capitano, lo sta dimostrando».

INTENSITA’ DIFFERENTE TRA PREMIER E SERIE A – «Mah non lo so, io ho avuto modo di giocare in Premier, è sicuramente un calcio e una cultura diversa. C’è un po’ meno tattica e sembra che le partite siano più veloci, ma penso che anche il campionato italiano sia difficile. Lo dimostra il fatto che anche le squadre inglesi quando incontrano quelle italiane hanno delle difficoltà. Noi domani cercheremo di fare la nostra partita, rispettando sempre tutti gli avversari, cercheremo di vincere ogni partita».

SU ZIELINSKI – «Oltre ad essere un gran giocatore è un bravissimo ragazzo. Si è inserito benissimo nel gruppo, ci sta dando e ci darà una grande mano».

LA GESTIONE DELLE ENERGIE FISICHE E MENTALI – «Ci sentiamo bene, veniamo da un periodo positivo. Sappiamo che vincere aiuta a vincere. Non abbiamo avuto tanti giochi per prepare questa partita ma lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, queste sfide si preparano da sole. Domani daremo battaglia».