Parma, D’Aversa blinda Kurtic: «Ecco cosa ho detto alla società»

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, commenta il pareggio contro il Sassuolo: ecco le sue parole anche su Kurtic

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo. Le sue parole.

«Il momento è delicato, ma lo era già da prima che arrivassi. Serve qualcosa, ma di mercato non me ne occupo io, la società sa dove deve intervenire, sono stato chiaro. Kurtic via? Non lo so, io faccio l’allenatore. Per me non è un giocatore in uscita. Delle linee guida io le ho date, poi spetta alla società prendere le decisioni»