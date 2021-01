Parma, D’Aversa: «Sempre difficoltà in tre anni e mezzo, non è sfortuna»

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, parla dopo la sconfitta contro la Sampdoria: ecco le parole dell’allenatore dei ducali

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, analizza la sconfitta contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.

CLASSIFICA – «Siamo penultimi e un motivo c’è. Abbiamo fatto tre partite e siamo sempre a recriminare sul risultato, non è questione di sfortuna. Se prendi un palo e una traversa significa che non fai le cose in maniera determinata per portare a casa il risultato. Sul lavoro non mi preoccupo, ma va migliorato l’aspetto mentale. Ci siamo fatti due gol da soli, quindi ci sta che l’autostima sia bassa».

OTTIMISMO – «In questi tre anni e mezzo, un anno senza difficoltà non l’ho mai avuto. È vero abbiamo fatto cose importanti e raggiunto due salvezze. L’anno scorso siamo arrivati undicesimi, torno per tutelare e difendere quello che abbiamo costruito. Cercherò con le mie forze di raggiungere la salvezza che sembra difficoltosa ma lo è sempre stata. Ci auguriamo che queste difficoltà non ci siano nel girone di ritorno. È chiaro che nella vita, anche quando giocavo a calcio, lottavo per la salvezza e non mi preoccupo».

