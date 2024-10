«C’è un altro David in città!», la Fiorentina si gode De Gea – FOTO

La Fiorentina celebra David De Gea dopo i due rigori parati dal portiere spagnolo contro il Milan: il paragone con l’altro – celebre – David cittadino

La Fiorentina si gode David De Gea. Arrivato in viola dopo essere rimasto fermo senza squadra per un anno, c’erano alcuni dubbi al suo arrivo a Firenze: non per la qualità tecnica, mai in discussione, ma per il lungo stop dopo il suo addio al Manchester United. Dubbi spazzati via in una sera con i due rigori parati al Milan e sui social la squadra lo celebra con un paragone “azzardato”.

In marmo (ma con i calzoncini) come l’altro celebre David di Firenze, fatto da un certo Michelangelo Buonarroti.