David, Di Marzio svela: «So che gradirebbe giocare in quel campionato»

Le parole di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, sul futuro di Jonathan David, attaccante che piace a Inter e Juve

Jonathan David resta il chiodo fisso dei dirigenti del calciomercato dell’Inter per l’attacco del prossimo anno. Il centravanti canadese classe 2000 rappresenta una ghiottissima occasione di mercato essendo in scadenza di contratto a giugno col Lille. Sono diverse le squadre interessate al calciatore, tra cui in Italia anche la Juventus. A fare il punto sul possibile futuro dell’attaccante è Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

«E’ vero che negli ultimi mercati di gennaio molte squadre si sono concentrate ad anticipare i colpi in scadenza e l’Inter è fra queste, lo scorso febbraio ha fatto Taremi e Zielinski. Non so se ripeterà la stessa operazione con David. So che lui vorrebbe andare in Premier, era uno degli imput che aveva dato a chi lo assiste. Speriamo che si convinca a venire in Italia».