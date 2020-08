David Silva Lazio, Lotito ha perso la pazienza: entro domani vuole una risposta

Potrebbe finire a breve il tira e molla tra la Lazio e David Silva: Claudio Lotito ha lanciato l’ultimatum allo spagnolo

La scadenza è fissata per domani e non sono ammessi ulteriori proroghe. Come spiega La Gazzetta dello Sport, al termine di questa settimana ci sarà l’ultimo appello della Lazio per avere la firma di David Silva sull’accordo raggiunto una settimana fa.

Quella che sembrava un’operazione ormai blindata in attesa di essere formalizzata è ora pericolosamente in bilico. E la Lazio, pur nella cordialità dei rapporti che ha contraddistinto l’intera trattativa, è pronta a a gestire con fermezza ogni possibile evoluzione dell’operazione. Pertanto, la richiesta del fratello-agente di Silva, Nandez Jimenez, di rinviare al fine settimana la soluzione della questione è stata accolta ma nello stesso ribaltata come un vero ultimatum.

Il presidente Lotito ha dettato una linea di intransigenza. La Lazio non si farà trovare spiazzata dinanzi a qualsiasi evoluzione. È presumibile che Silva stia riesaminando che direzione scegliere per il proprio futuro prossimo. Questa sera sarà impegnato con il City in Champions contro il Lione. Nelle ore successive svelerà una decisione, forse già presa. Un particolare che stona tra le incertezze delle ultime ore, chiosa la Rosea.