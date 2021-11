Dazn, Diquattro: «Serie A in streaming? Consapevoli che il percorso non è semplice e veloce»

La Chief Revenue Officer di DAZN Diquattro ha evidenziato l’importanza per l’Italia di avere la Serie A in streaming

Veronica Diquattro, Chief Revenue Officer di DAZN per l’Europa, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato dell’importanza per l’Italia di avere la Serie A in streaming.

CRESCITA DIGITALE – «Portare tutta la Serie A in streaming non significa solo fare un grande lavoro per favorire lo sviluppo dell’infrastruttura digitale ma anche incentivare la crescita della cultura digitale del nostro Paese e in questo il calcio è davvero l’acceleratore che può fare la differenza e che può portare a centrare l’obiettivo. Siamo consapevoli che questo percorso non è né semplice né veloce e che serve tempo e investimenti. Da parte nostra abbiamo investito e stiamo investendo sull’infrastruttura tecnologica a beneficio di tutto il sistema Paese e stiamo portando avanti un processo di collaborazione con tutti gli stakeholders, dalle aziende private alle istituzioni. Abbiamo avviato questo processo, la strada è tracciata e proseguendo in questa direzione sono certa che a breve saranno ancora più evidenti i vantaggi e i benefici».