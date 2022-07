De Ketelaere Milan, nessuna intesa. Ma la fiducia resta alta

De Ketelaere Milan, ancora nessuna intesa definitiva per il passaggio del belga in rossonero. Ma la fiducia resta ancora tanta

Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’ultimo incontro tra Milan e Bruges in quel di Lugano non ha portato alla fumata bianca per De Ketelaere.

La distanza tra i due club resta ancora sensibile, ma in casa rossonera permane la fiducia e il club ha intenzione di procedere con tutta la calma possibile per chiudere.