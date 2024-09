De Laurentiis: «20 ANNI DI NAPOLI, abbiamo PRIMEGGIATO in Italia ed Europa»

Aurelio De Laurentiis ricorda il ventesimo anniversario del suo arrivo al Napoli: le parole del presidente dei partenopei

Il 10 settembre 2004 Aurelio De Laurentiis diventata il nuovo proprietario del Napoli: vent’anni dopo ADL sui propri social ha voluto ricordare questo anniversario prestigioso per i partenopei: alla sua guida il club ha raggiunto stabilmente i vertici del calcio italiano, ha giocato per quattordici stagione stabilmente in Europa e soprattutto ha riportato in città uno Scudetto atteso da 33 anni. Di seguito le sue parole.

E' con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 10, 2024

