Juve De Ligt: accelerata del Paris Saint Germain per il difensore

Leonardo vuole Matthijs De Ligt al Paris Saint German ed è pronto all’accelerata decisiva per chiudere l’affare con l’Ajax

Mezza Europa vuole Matthijs De Ligt. Juve, Barcellona, Manchester United sono tutte in fila per uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale. Ora sul difensore olandese piomba anche il Paris Saint German di Leonardo.

Come informa Gianluca di Marzio, i francesi avrebbero infatti superato tutte le altre concorrenti nella corsa al difensore dell’Ajax e sarebbero pronti a chiudere l’operazione: oggi e domani Raiola sarà a Parigi per parlare con Antero, ds dei francesi. La trattativa, già in via di definizione, potrebbe definitivamente chiudersi con l’arrivo di Leonardo.