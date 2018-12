De Ligt, Juventus in fila: «Serie A bel campionato, ma l’Ajax…»

La Juventus sogna De Ligt per la difesa del futuro, ma sul Golden Boy 2018 e capitano dell’Ajax in pole c’è il Barcellona

L’interesse dalla Juventus per Matthjis De Ligt, Golden Boy 2018, è noto da diversi mesi. Cosa ne pensa il diretto interessato, premiato quest’oggi alle OGR di Torino con il trofeo che celebra i migliori Under 21 d’Europa? «Sono molto contento di aver ricevuto questo premio e penso sia un grande onore per un giocatore del mio ruolo, visto che spesso a vincere sono centrocampisti e attaccanti. Serie A? L’Italia è un bel paese, con un bellissimo campionato. Ma in questo momento sono concentrato sull’Ajax, stiamo lottando per il titolo e siamo negli ottavi di Champions contro il Real Madrid. Sarà una sfida difficile, loro hanno vinto la Coppa per tre anni di seguito, ma abbiamo grandi qualità e vogliamo mostrarlo a tutti» le parole di De Ligt a Sky Sport.

Prosegue De Ligt: «Se è meglio giocare nella Juventus con Cristiano Ronaldo o nel Barcellona con Messi? Scelgo l’Ajax con Hakim Ziyech» ha detto il calciatore a margine della consegna del trofeo. Ne ha parlato anche il direttore generale dell’Ajax, nonché ex portiere della Juventus, l’olandese Edwin Van Der Sar: «E’ un grande calciatore, in questo momento è un patrimonio dell’Ajax e siamo consapevoli dell’interesse che le grandi squadre hanno per lui». Quest’oggi intanto il suo agente Mino Raiola ha incontrato la Juventus, ufficialmente per registrare passi in avanti nella trattativa per il rinnovo di Moise Kean, ma si è accennato anche l’argomento Pogba e De Ligt, due gioielli e suoi assistiti. Sull’olandese c’è anche il Barcellona, mentre Pogba difficilmente verrà ceduto a gennaio dal Manchester United.