De Ligt punta al Barcellona: «Tutti vorrebbero giocare lì»

Dopo il recente acquisto di de Jong, anche de Ligt, si interessa al Barcellona. Il capitano dell’Ajax, già uno degli obbiettivi estivi della Juventus, ha parlato delle sue prospettive future, mostrando un forte interesse per il barça: «Sono molto felice per Frenkie, si merita di giocare in un grande club come il Barcellona ed è straordinario che possa andare lì a fine stagione. Tutti vorrebbero aggiungere il Barcellona al proprio curriculm calcistico prima o poi. Quanto a me vedremo dove finirò in futuro. Ora come ora mi trovo molto bene all’Ajax e spero di poter giocare un grande stagione qui».