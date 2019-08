De Paul parte dalla panchina, segnale di mercato? La situazione

De Paul parte dalla panchina in Udinese-Milan, è un segnale di mercato? La situazione del fantasista argentino molto ambito

Rodrigo De Paul non giocherà da titolare la prima partita dell’Udinese contro il Milan. Tudor ha preferito non lanciare il talento argentino dal primo minuto facendo altre scelte per l’undici iniziale.

Dietro potrebbe esserci un motivo di mercato, considerato che il fantasista è uno dei profili più apprezzati da tutto il panorama italiano. Lo hanno seguito in passato Napoli, Inter e Milan, ma nell’attualità delle cose lo sta trattando la Fiorentina. Anche il Torino osserva interessato.