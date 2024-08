De Rossi Roma: «Un altro passo in avanti sia per CONDIZIONI che ATTEGGIAMENTO»

Le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, dopo il pareggio in amichevole dei giallorossi contro l’Olympiakos

Daniele De Rossi ha commentato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio della Roma contro l’Olympiakos. Di seguito le sue parole.

CONDIZIONI – «Avevamo bisogno di dare un’altra risposta, è un passetto avanti sia per quanto riguarda la condizione che l’atteggiamento. Avevamo bisogno di giocare dentro uno stadio. La paura è arrivare a Cagliari, dove l’atmosfera sarà calda, senza aver giocato in uno stadio vero. Oggi abbiamo fatto finta che la partita contasse ed i ragazzi hanno fatto bene. L’atmosfera era buona, non deve mai mancare l’affetto dei tifosi verso i nostri giocatori, sia quelli nuovi che quelli che hanno dato tanto a questa squadra».

SOULÉ, DOVBYK E DYBALA – «Soulé non aveva giocato ancora, Dovbyk non lo volevo far sforzare troppo. Cerco di incastrare sempre le cose, ma la volontà era quelli di vederli ed è una soddisfazione. Non è detto che giocheranno sempre insieme, ho una società alle spalle che fa questi investimenti. Sono colui che ha più pazienza in questa città, perché so che c’è una società che vuole fare le cose fatta bene e arriveranno altri giocatori così. Chi giocherà non è importante, è importante che a fine anno non ci siano differenze tra i giocatori in campo e in panchina».