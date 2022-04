Juventus, a un passo il rinnovo di De Sciglio. I bianconeri pronti a prolungare il contratto del terzino

Dopo Perin e Cuadrado, toccherà a Mattia De Sciglio sul fronte rinnovi in casa Juventus. Come riportato da Romeo Agresti di goal.com, il prolungamento del terzino è in fase di definizione.

C’è ottimismo tra le parti per la firma fino al 2025. La Juve si prepara così a prolungare anche il contratto del laterale. A salutare a parametro zero saranno invece Paulo Dybala e, con ogni probabilità, anche Federico Bernardeschi.