de Vrij: «Dopo il DERBY era importante fare questa cosa. DIFESA? Qualcosa da migliorare c’è e RIGUARDA TUTTI»

Le parole di Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League con la Stella Rossa

Stefan de Vrij ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League dell’Inter contro la Stella Rossa.

PROBLEMA DI CONCENTRAZIONE O DI CONDIZIONE DELLA DIFESA? – «Ne stavamo parlando anche prima, siamo consapevoli che dobbiamo migliorare. Ma non solo i difensori, tutta la squadra. Anche lo scorso anno per come abbiamo difeso è stato merito di tutta la squadra. Sappiamo di dover fare meglio, lo stiamo analizzando, ci alleniamo e ne stiamo parlando».

RIALZARE IL LIVELLO CON L’UDINESE DOPO IL DERBY – «Abbiamo subito una brutta sconfitta settimana scorsa, sapevamo che era importantissimo rialzarci subito in un campo difficile contro una squadra che era in salute. Sapevamo quanto era importante, abbiamo fatto cose buone e altre da migliorare. Alla fine siamo stati squadra e abbiamo portato a casa una vittoria importante».

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24.COM