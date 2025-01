De Vrij, nuova offerta per il difensore dell’Inter. Arriva subito la risposta dell’olandese su quell’opportunità

De Vrij ha rinunciato a questa ricca offerta per restare. L’Inter può premiarlo così per le super prestazioni che sta offrendo

Stefan De Vrij vuole tenersi l’Inter ancora a lungo. Tra. le note più positive delle

ultime settimane in casa interista c’è la rinascita del centrale olandese, che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Rendimento elevatissimo e ottime prestazioni in serie che hanno acceso l’interesse di diversi club nei confronti del difensore olandese. In particolare dal mercato arabo, dove un paio di formazioni sarebbero pronte a mettere sul piatto un ricco stipendio per portarlo a giocare nel campionato saudita.

Avance importanti che per il momento il numero 6 nerazzurro ha declinato nuovamente

dopo il no dell’estate 2023. De Vrij, infatti, sente di poter essere ancora protagonista ai massimi livelli in Europa. Marotta, Ausilio e il calciomercato Inter hanno già comunicato all’entourage del difensore che sarà esercitata l’opzione di rinnovo fino al 2026. Una mossa diventata necessaria – oltre che per il rendimento dell’olandese – alla luce del Mondiale per Club che vedrà protagonista l’Inter a giugno. Da non escludere, però, che nei prossimi mesi si possa discutere di un prolungamento biennale. Questo De Vrij resta un punto di forza della squadra di Inzaghi, che lo conosce bene e lo apprezza dai tempi della Lazio. Lo riporta Tuttosport.