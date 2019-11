Roberto De Zerbi ha commentato la sconfitta arrivata all’ultimo minuto contro la Lazio. Le sue parole in zona mista

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato in zona mista la sconfitta arrivata all’ultimo minuto contro la Lazio. Ecco le parole del tecnico neroverde.

«Dispiace per la sconfitta al 91’, meritavamo di fare punti. Non posso rimproverare niente se non forse un primo tempo un po’ troppo timido».