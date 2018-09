De Zerbi vola: «Vogliamo battere il Genoa ma le insidie sono tante. Berardi? Sta bene, è da Nazionale»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Genoa di domenica sera

Quattro punti in due partite e una voglia matta di continuare a sorprendere. Roberto De Zerbi e il Sassuolo vogliono continuare a sognare ma per farlo devono battere il Genoa di Ballardini, cliente ostico. Il tecnico del Sassuolo ha presentato così il match in conferenza stampa: «Sarebbe importante chiudere questo mini-ciclo da imbattuti, meglio ancora se con una vittoria. Il Genoa però è un’ottima squadra, che noi rispettiamo, come abbiamo rispettato Inter e Cagliari. Le insidie sono tante: il Genoa è una squadra che sa stare in campo, sa giocare la palla, ha giocatori importanti, imprevedibili, veloci e tecnici, si difende con ordine e ha tutte le qualità per essere considerata una squadra importante».

Il tecnico ha esaltato Domenico Berardi, uno dei papabili a vestire la maglia della Nazionale contro Polonia e Portogallo, e ha parlato della sua crescita: «Senza Magnanelli sarà lui il capitano ed è lui il primo rigorista della squadra perché l’ho scelto io, Boateng sarà il secondo, poi saranno loro in campo a decidere ma senza teatrini. Domenico ha realizzato quasi 50 gol in A, è cresciuto, non è più un bambino ma in campo deve divertirsi e noi dobbiamo servirlo nella zona in cui può determinare. Domani ci sarà, non saranno convocati Peluso e Magnanelli».

(Dal nostro inviato) Antonio Parrotto