Defrel primo obiettivo per l’attacco del Genoa, ma occhio alla Sampdoria

Si accende il mercato in Liguria: Genoa e Sampdoria starebbero pensando a Gregoire Defrel per rinforzare il loro attacco

Gregoire Defrel vuole spazio. La stagione vissuta in naftalina alla Roma è un eventualità che l’ex Sassuolo non vuole ripetere. Defrel è stato voluto fortemente dalla società capitolina e, soprattutto, da Di Francesco che lo ha allenato, con successo, ai tempi del Sassuolo. Dopo solo una stagione però l’avventura del francese in maglia giallorossa può dirsi conclusa e l’attaccante è ora ufficialmente sul mercato. Le offerte non mancano per un giocatore che è appena due stagioni fa è riuscito a raccogliere 16 gol e 5 assist in 38 presenze con i neroverdi. Inoltre, con gli arrivi di Kluivert e Pastore le speranze di giocare per Defrel si sono ridotte ulteriormente.

Per questo motivo la Roma sta ascoltando ogni proposta che arriva in società. L’investimento fatto un anno fa è stato esoso (15 milioni di euro), per questo motivo la società capitolina non vorrebbe farlo partire per una cifra molto inferiore a quella spesa. Tra le squadre più interessate c’è sicuramente il Genoa di Davide Ballardini, alla ricerca di un esterno duttile come Defrel (visto che il francese può anche ricoprire il ruolo da prima punta). Per ora i discorsi tra le due società sono ancora conoscitivi. Semplici sondaggi da parte degli uomini di mercato rossoblù per tastare le possibilità della Roma a trattare. Oltre al Genoa, però, anche la Sampdoria è interessata a Defrel. I blucerchiati starebbero cercando un attaccante che possa fare la staffetta con Quagliarella in stagione, e le attenzioni sarebbero ricadute sul giallorosso. Sullo sfondo rimane la Fiorentina che però acquisterebbe Defrel non alle cifre richieste dalla Roma. Per il francese, quindi, si apre un’asta di mercato a tre squadre.