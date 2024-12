Presidente FIGC, Albertini svela: «Del Piero? I grandi campioni sono sempre bene accetti ma bisogna fare...»

Presidente FIGC: Albertini, presidente del Settore Tecnico della Federazione italiana, ha parlato della possibile candidatura di Del Piero

Il presidente del Settore Tecnico della Figc, Demetrio Albertini ha parlato della possibile candidatura della leggenda bianconera Alessandro Del Piero a presidente della Figc. Ecco le parole ai media, a margine della premiazione del Gran Galà del Calcio 2024.

PAROLE – «I grandi campioni che possono mettersi a disposizione per fare qualcosa anche fuori dal campo sono sempre bene accetti, possono assolutamente portare il proprio contributo. Qualsiasi candidatura è per mettersi a disposizione del sistema. Poi è il sistema che vota. Io credo oggettivamente che qualsiasi cosa Alex voglia fare concretamente ben venga, ma bisogna fare dei passi più concreti per capire cosa voglia fare».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24