Mondiale per Club, Del Piero sicuro: «Presenti i migliori club del mondo! Competizione affascinante»

Alessandro Del Piero ha parlato così del Mondiale Per Club, nuova competizione alla quale parteciperanno Inter e Juventus. Le parole

L’ex calciatore della Juventus, Alessandro Del Piero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali di Fifa.com, commentando così il prestigioso e nuovo Mondiale Per Club, competizione in cui la prossima estate parteciperanno solo Inter e Juve tra le squadre di Serie A. Ecco le parole dell’ex bianconero:

PAROLE – «Tutte le cose nuove hanno un fascino particolare. È molto bello, ovviamente ci saranno anche tante curiosità nel bene e nel male. Riuscire a mettere insieme i migliori club del momento da tutto il mondo è una cosa molto affascinante. Quando disputi le partite, anche se giochi contro una squadra che hai affrontato varie volte, il sapore della gara cambia in base alla competizione. Quindi sono molto curioso di vedere questi match che saranno in campo neutro e nessuno avrà il vantaggio di giocare in casa».