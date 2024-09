Dele Alli torna in campo? Una squadra di Serie A ci pensa

Dele Alli potrebbe ripartire dalla Serie A dopo essere rimasto ai box dopo l’addio al Besiktas: le ultime notizie

Dele Alli, fermo ai box da febbraio 2023 dopo la fine dell’esperienza al Besiktas e la sua prossima destinazione potrebbe essere il Genoa. Come riportato infatti dal Secolo XIX, il Grifone è ancora alla ricerca del nome giusto per sostituire l’infortunato Malinovskyi e l’ex Tottenham e uno dei nomi sondati. Con lui l’altro nome è quello di Antonio Candreva, ma il club sta ragionando che il suo arrivo potrebbe, sempre secondo il quotidiano genovese, turbare gli equilibri di spogliatoio.

Riguardo al suo momento difficile l’inglese aveva parlato così lo scorso aprile: «Conosco il mio livello come giocatore e so dove posso arrivare. So cosa posso fare se la mia testa e il mio fisico stanno bene. Ovviamente sono deluso dall’infortunio in questo momento, ma sono entusiasta all’idea di tornare a giocare. È difficile per me anche guardare le altre partite, sono stati otto mesi duri»