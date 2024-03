Delio Rossi: «Motta Bologna, ecco il mio consiglio. Vi dico la mia delusione di questa Serie A»

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto a Radio TMW e ha parlato di diversi temi importanti come Motta e il suo futuro

MOTTA BOLOGNA – «Faccio fatica a dargli un consiglio. Io penso che sarebbe meglio che rimanesse a Bologna, anche per una questione d’affetto che ho col club. Non so però come ragiona lui, se preferisce vedere ancora crescere la sua creatura o se vuole rimettersi in discussione».

SASSUOLO – «Quest’anno c’è il Sassuolo come sorpresa negativa, che non mi sembra abbia una struttura e un ambiente che ha la capacità di giocare punto su punto. E’ una seria candidata purtroppo per scendere».