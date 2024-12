Delio Rossi a Juventusnews24: «Juve? Giocare fuori casa a Lecce porta le sue insidie. Serie A? Questa incertezza andrà ancora avanti per un po’»

Le parole di Delio Rossi, allenatore di diverse squadre di Serie A, in esclusiva a Juventusnews24.com. L’intervista



DELIO ROSSI – A cosa dovrà fare particolarmente attenzione la Juventus nella sfida contro il Lecce?

«Sulla carta non ci dovrebbe essere partita: le disparità dal punto di vista tecnico sono evidenti. Sicuramente giocare fuori casa a Lecce porta le sue insidie però credo che dipenderà più dalla Juve che dai padroni di casa. La squadra allenata da Giampaolo nell’ultima partita ha vinto forse non meritandolo completamente: iniziare con un successo un nuovo ciclo dà sicuramente slancio».

Dorgu sarà uno degli osservati speciali della Juventus: a suo modo di vedere sarebbe già pronto per passare in una grande squadra?

«Come tutti i ragazzi che giocano in una squadra che si deve salvare vedi più le qualità che i difetti. Quella della Juventus è una maglia pesante: stiamo parlando di un giocatore interessante così come ce ne sono altri. Non mi sembra in questo momento un crack».

La Serie A, mai come quest’anno, sta mostrando grande equilibrio nelle zone alte della classifica: durerà ancora per tanto?

«Onestamente penso che quest’incertezza andrà ancora avanti per un po’. I campionati non si decidono adesso ma a fine aprile. Se in quel periodo regnerà ancora quell’equilibrio molte squadre potranno puntare alla vittoria finale ma non sarà così: qualcuno si staccherà ma non sarà il caso della Juventus».

