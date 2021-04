Dembele, non solo la Juventus: blitz di un club tedesco

Ousmane Dembele, nel mirino della Juventus, sarebbe finito anche nei radar del Bayern Monaco per il prossimo mercato estivo

Nuova concorrente per la Juventus nella corsa ad Ousmane Dembele. Oltre ai bianconeri e al Manchester United, anche il Bayern Monaco (che oggi ha ufficializzato l’arrivo di Nagelsmann in panchina) sarebbe interessato al talento francese in forza al Barcellona, come riporta El Chiringuito TV.

Dembele è in scadenza con il Barcellona nel giugno 2022 e, senza l’accordo sul rinnovo di contratto, sarebbe messo sul mercato dal sodalizio blaugrana per non perderlo a parametro zero tra un anno. A proposito di Juve, di recente si era parlato anche di un eventuale scambio con Paulo Dybala.