Demme-Castrovilli, il Napoli ci prova: possibile scambio con la Fiorentina

Il Napoli pensa allo scambio tra Demme e Castrovilli. Il club azzurro ci prova, ma non sarà facile convincere la Fiorentina

Dopo Allan, anche Demme potrebbe salutare il Napoli. Il tedesco non è incedibile e la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Per far partire il classe ’91, gli azzurri starebbero pensando ad uno scambio con Castrovilli.

Come spiega il Corriere dello Sport, il viola è un pupillo di De Laurentiis, che lo porterebbe volentieri all’ombra del Vesuvio. La Fiorentina, però, chiederebbe anche un ricco conguaglio oltre al cartellino di Demme.