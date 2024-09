Kean Fiorentina, Denis NON HA DUBBI: «Andrà in doppia cifra e sa fare anche la fase di non possesso. Italia? Tra lui e Retegui SCELGO...»

Kean Fiorentina, Denis: «Andrà in doppia cifra e sa fare anche la fase di non possesso. Italia? Tra lui e Retegui SCELGO…». Le parole:

L’ex attaccante di diversi club in Serie A, German Denis ha parlato a Radio FirenzeViola analizzando l’ex calciatore della Juventus Moise Kean, ora alla Fiorentina.

COMMENTO SU KEAN – «Per l’attaccante è fondamentale iniziare così, poi il resto viene senza pensieri. Per me alla Fiorentina farà tantissimi gol, è veloce e tecnicamente forte. Andrà in doppia cifra e sa fare anche la fase di non possesso. Un ottimo attaccante».

KEAN O RETEGUI – «Oggi, essendo un po’ della mia stessa nazione, ho più interesse verso Retegui. Anche per il calcio di Spalletti, al quale si adatta benissimo, io terrei Retegui. Poi entrambi hanno iniziato bene, ma come prima punta terrei Retegui».