Derby della Mole, tante prime volte per i bianconeri: ecco i nomi della Juve pronti al debutto

Derby della Mole, prima volta per molti calciatori della Juve: ecco tutti i nomi, tecnico compresi, pronti al debutto nella stracittadina

Sabato sera si gioca il Derby della Mole in casa della Juve. Sarà una prima volta nella stracittadina contro i granata, come riportato da La Stampa, per molti protagonisti in bianconero, a cominciare dal tecnico Thiago Motta, che così diventa protagonista del suo terzo derby italiano dopo Genova e Milano (senza contare quelli di Barcellona e Madrid in Spagna).

In campo ci saranno per la prima volta Di Gregorio, in difesa poi Kalulu e Savona (per lui il primo in prima squadra dopo la trafila nelle giovanili). Il terzino potrebbe essere in ballottaggio con Cabal, anche per lui al potenziale debutto. A centrocampo Koopmeiners e Thuram potrebbero scendere in campo dal primo minuto. Douglas Luiz è tornato tra i convocati con il Lille, avrà una chance per debuttare anche lui nel derby? In attacco Conceiçao è atteso a fare la differenza in questa partita speciale per i tifosi bianconeri. Chi dovrà rimandare l’appuntamento al derby di ritorno è Nico Gonzalez, ancora alle prese con gli infortuni. Dalla panchina e con la speranza di entrare in campo Adzic, Mbangula e Rouhi.