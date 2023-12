Deschamps: «Sono molto triste per quanto successo a Pogba»

Le parole di Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, sulle vicende legate al centrocampista della Juve Paul Pogba

Didier Deschamps ha parlato a Le Parisien della squalifica commutata a Paul Pogba per l’utilizzo di sostanze dopanti. Di seguito le parole del ct della Francia.

«Adoro tutti i miei giocatori, ma sono triste per ciò che sta vivendo Paul. Non solo per i fatti più recenti, ma anche per tutto quello che ha vissuto con i problemi personali che hanno avuto conseguenze sui suoi infortuni. Paul è una persona forte e ha carattere, ma ciò che ha vissuto è troppo per un singolo giocatore».