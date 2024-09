Di Biagio PREMIA Frattesi: «Per POTENZA può giocare in qualunque squadra EUROPEA»

Le parole di Gigi Di Biagio, ex calciatore dell’Inter, su Davide Frattesi, protagonista in nazionale, ma in panchina all’Inter

Intervenuto su Radio Serie A Gigi Di Biagio ha parlato di Frattesi. Il suo commento sul giocatore dell’Inter e il suo utilizzo in nerazzurro.

DI BIAGIO – «Frattesi è un giocatore che per voglia e potenza può giocare in qualsiasi squadra europea. L’Inter è forte e può permettersi di lasciarlo in panchina ogni tanto. Il suo ruolo ideale è da interno di centrocampo che si inserisce da dietro e attacca la porta, ha bisogno di spazio per gli inserimenti».

