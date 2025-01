Di Francesco: «Siamo molto dispiaciuti viste le grandi occasioni. Sul mercato del Venezia invece...»

Le dichiarazioni di Di Francesco dopo quella che è stata la partita Venezia Inter di Serie A. Ecco le parole del tecnico

A DAZN, il tecnico Di Francesco ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Venezia Inter di Serie A.

COME USCIAMO OGGI? – «Dispiaciuti perché la squadra ha dato il massimo. Ho dovuto modificare diverse cose durante la gara e non era facile perché avevamo gli uomini contati e alcuni non nel proprio ruolo. Questa squadra lavora costantemente in un certo modo, andare a modificare l’assetto tattico sarebbe stato un errore e mi ha dimostrato di poterci stare, peccato per il gol preso nel primo tempo. Abbiamo concesso un po’ di occasioni, sicuramente potevamo fare meglio negli ultimi 25 metri nel primo tempo, mentre nel secondo tempo siamo saliti anche nella qualità del gioco. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, veramente un peccato aver perso, non posso dire niente ai miei ragazzi».

INTERVENTI DAL MERCATO DI GENNAIO? – «Condivido assolutamente ma la società sa benissimo che ci dobbiamo muovere il prima possibile. Poi si sono inanellati degli infortuni manco a farlo a posta uno dietro l’altro, specialmente nel reparto arretrato che non ti permette di dare solidità e forza ad un certo tipo di gioco. Arriveranno un po’ in tutti i reparti, qualcosa si è mosso e qualcosina in uscita già c’è stato. Credo che faremo sicuramente dei movimenti perché bisogna avere qualche freccia in più nell’arco. Ma la società lo sa e sono tranquillo, non dobbiamo perdere la capacità di rimanere dentro le partite e poi arriverà anche quel pizzico di buona sorte che magari ci sta mancando e c’è mancata in tutto il girone d’andata».

SCONTRI DIRETTI CONTRO PARMA E VERONA – «E’ un discorso che avevamo fatto con la società, questo mese è veramente molto importante. Questa era un po’ la partita jolly, perché si gioca contro la squadra che porta lo scudetto sul petto e ha potenzialità e possibilità di far entrare giocatori importanti durante la partita. La differenza ci può stare e c’è nonostante in campo non si sia vista così tanto. Abbiamo bisogno di mettere qualche giocatore importante dentro prima di queste due partite importanti».

COSA PENSO DI NAPOLI E INTER DOPO AVERLE INCONTRATE A STRETTO GIRO? – «Molto simili, con potenzialità importanti. Forse l’Inter ha delle soluzioni in più ma a suo svantaggio può avere il fatto di avere molte competizioni mentre il Napoli ha la comodità di potersi allenare tutta la settimana per arrivare alla partita successiva. Per me è un vantaggio, chiaro che l’Inter ha la rosa più importante di tutto il campionato».