Di Gregorio: «Nessun rancore verso l’Inter, mai pensato di tornare. La Juve è diversa, qui sono felice»

Le parole di Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, sull’inizio di stagione con il club bianconero e sul passato con l’Inter. Tutti i dettagli

Michele Di Gregorio ha parlato a La Repubblica in vista di Inter-Juve.

INTER – «Non porto rancore. L’Inter ha fatto per me qualcosa che non potrò mai dimenticare, starmi a vicino quando, a 13 anni, ho perso mio padre. Tornare? Non me lo sono mai veramente aspettato. Se però fosse successo avrei voluto farlo dalla porta principale. La comparsa non l’avrei mai fatta».

RETROSCENA JUVE – «Me lo ha detto il mio procuratore e gli ho chiesto di ripetermelo con calma. Paura? No c’è stato più l’orgoglio di guardare indietro ai tempi i cui la Serie A e la Juventus sembravano lontanissime. Qui mi sono trovato subito a mio agio, tant’è che quando sono tornato dal ritiro ho detto alla famiglia: questo è il mio posto. Per assurdo, ci ho messo meno ad ambientarmi qui che altrove. Quando accompagno mio figlio Riccardo all’asilo e passo vicino allo Stadium, non posso fare a meno di pensare che sono felice».

